Música

Robert Smith y Roger O’Donnell compartieron sus pensamientos luego del lanzamiento de los muñecos.

Como parte de POP! Rocks collection, el conjunto de muñecos Funko de The Cure está disponible para encargar por US $ 60,00 (£ 50,30), aunque aún no se conoce una fecha de lanzamiento.

El paquete de cinco incluye un muñeco de cada miembro (Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell y Reeves Gabrels) junto a sus respectivos instrumentos.

Tanto el líder Smith como el teclista O ‘Donnell reaccionaron en redes sociales luego de recibir sus muñecos.

Robert Smith simplemente tuiteó: “gulp…” Mientras tanto, O’Donnell bromeó: “No sé si esto significa que hemos sido reducidos o elevados”.

I dont know if this means we’ve been reduced or elevated? pic.twitter.com/aeTtoLLesT — Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) November 16, 2022

Otras figuras de la música que se “convirtieron” en Funko POP! son Liam y Noel Gallagher, The White Stripes, Metallica, Post Malone y el difunto Eddie Van Halen.