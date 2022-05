Música

El líder de los Rolling Stones, que acaba de componer el tema “Strange Game” para la serie de Apple TV+ “Slow Horses”, ha aparecido en la pantalla unas cuantas veces, debutando en la gran pantalla en la película de 1970 “Performance”, mientras fundaba la productora Jagger Films en la década del 2000.

La razón por la que el creador de “Satisfaction” sólo tiene unos pocos créditos es porque muchos de los papeles que le han ofrecido a lo largo de los años no estaban a la altura. Lo dijo: “No hay muchos papeles buenos, para ser honesto. Te ofrecen un montón de basura. En los años 70 y 80 había muchos prejuicios contra los músicos que actuaban”.

Los Stones han cedido su música para una serie de espectáculos y películas, y Jagger admite que es “raro” cuando está viendo algo a lo que ha olvidado que dieron su aprobación y escucha su canción.

Dijo: “A algunas personas no les gusta mucho licenciar sus canciones para la televisión y el cine, pero creo que a los Stones les gustaba mucho. Y lo disfruto. A veces es raro si estás en medio de una película, o no disfrutando de ella, y de repente aparece una de tus canciones, si te has olvidado de que la has licenciado”.

Escribir una canción para el thriller de espionaje “Slow Horses”, protagonizado por Gary Oldman en el papel del oficial de inteligencia Jackson Lamb, fue una tarea sencilla para el rockero de 78 años porque había leído el libro de Mick Herron en el que se basa la serie. Así se lo hizo saber a la revista Empire: “Había leído algunos de los libros. Así que cuando Daniel [Pemberton, compositor] me envió un correo electrónico, no tuve que hacer los deberes. Sabía de qué se trataba, conocía el entorno y el carácter irascible del protagonista. Simplemente lo escribí muy rápido. Le dije a Dan: ‘¿Quieres que se llame ‘Slow Horses’?’ Me dijo: ‘No quiero otra variante de tus canciones de caballos’. “Así que me puse a tocar la guitarra y traté de idear un estribillo, y se me ocurrió esta cosa de ‘juego extraño’. Ese se convirtió en el título”