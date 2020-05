''Mi viejo me pegaba, pero lo perdoné'', la dura historia de vida de un participante de El gran premio de la cocina

28 mayo, 2020 19:19

En una nueva edición de El gran premio de la cocina, Luis, uno de los participantes más queridos, contó su difícil historia de vida.

Se acerca el cuadrangular de El gran premio de la cocina y, como ya es costumbre, cada día Carina Zampini habla con uno de los participantes para que cuenten su historia de vida.

Hoy fue de Luis quien es quizás uno de los participantes más queridos en lo que va del certamen. Antes de hablar con Carina Zampini, se mostró un video donde él mismo contó un breve repaso por la historia de su vida.

”Vivo de la arquitectura y a veces, cuando me da ganancia, y cuando tengo ganas, de mi camión de comida”, sostuvo Luis con una sonrisa. ”Diseñar también es mi pasión, estoy todo el tiempo haciendo cosas en mi cabeza”, señaló.

No obstante, la vida de Luis no siempre fue de la forma que se ve en El gran premio de la cocina. En su relato, contó que su papá siempre quiso que él fuera músico porque ”el músico nunca se va a cagar de hambre”.

Continuando con su recuerdo, rememoró que su padre le pagó un profesor de guitarra. ”Un profesor de guitarra, en el conurbano bonaerense, verano, cuarenta grados a la sombra. Un día no lo banqué más y le dije ‘señor no venga más, a mi no me interesa tocar la guitarra”’.

”Esa noche me dieron como gato en bolsa. Mi viejo realmente me pegaba pero lo entendí, hubiese sido difícil mi rebeldía. Después lo perdoné y lo amo, habernos sacado de la villa y habernos dado educación no es poco”, contó.

”Mi vieja es la que más me entendió, se la jugó siempre por mi”, señaló Luis entre lágrimas. ”Me emociona. Antes de morirse me dijo que no había sido feliz y me rompió el corazón. Haber vivido y no haber sido feliz es no haber vivido. A partir de ese momento cambié mi vida: voy a hacer solamente lo que me hace feliz”, concluyó emocionado.

