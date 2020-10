Si hubiese que elegir un solo wearable de todos los disponibles en el mercado, la mayoría escogería los auriculares bluetooth. Estos dispositivos inalámbricos, ideales para escuchar nuestra play list favorita siempre que queramos, han sabido amoldarse a cualquier rutina y darle al usuario todo lo necesario para disfrutar de música, series, películas, podcast o videollamadas con gran calidad auditiva. Un gadget que, posiblemente, se encuentre en la wish list de muchos para el Black Friday, pero que podría pasar a formar parte de nuestra familia tech antes de lo que pensábamos. Y es que, debido al furor que despiertan, son muchas las marcas que tienen modelos con una relación calidad precio muy buena.

Así, y aunque los Airpods sigan siendo las estrellas, hay muchos modelos que cuentan con todas las prestaciones que no deben faltar para considerarlos unos buenos auriculares, como los que hemos encontrado rastreando en el catálogo de Amazon. Firmados por la marca Motast, estos cascos cuentan con casi cinco estrellas doradas (y más de 4.000 valoraciones) otorgadas por los usuarios que ya los disfrutan. Dos buenas cifras a las que se suma su precio final: poco menos de 19 euros. ¿Puedes resistirte a no tacharlos de tu wish list?

Los auriculares inalámbricos, de Motast. Amazon

Tres prestaciones por las que merece la pena esta oferta

Una autonomía todoterreno . Con una sola carga, los auriculares pueden funcionar entre 5 y 6 horas de reproducción continua que, añadidos a la capacidad del estuche de carga que soporta hasta cinco cargas más, ofrecen unas 35 horas de autonomía sin que la batería se agote.

. Con una sola carga, los auriculares pueden funcionar entre 5 y 6 horas de reproducción continua que, añadidos a la capacidad del estuche de carga que soporta hasta cinco cargas más, ofrecen unas 35 horas de autonomía sin que la batería se agote. A prueba de deportistas. Además de un diseño cómodo que se adapta a nuestra oreja, este dispositivo apenas pesa 3,5 gramos por lo que nos permite introducirlos hasta en nuestras rutinas más exigentes. Asimismo, cuentan con tecnología IP7 resistente al agua, al polvo y al sudor para poder disfrutar de sus prestaciones independientemente del tiempo.

Además de un diseño cómodo que se adapta a nuestra oreja, este dispositivo apenas pesa 3,5 gramos por lo que nos permite introducirlos hasta en nuestras rutinas más exigentes. Asimismo, cuentan con tecnología IP7 resistente al agua, al polvo y al sudor para poder disfrutar de sus prestaciones independientemente del tiempo. Prestaciones técnicas. Estos auriculares se controlan de forma táctil, cuentan con micrófono incorporado para permitir llamadas en manos libres y ofrecen un sonido 3D estéreo. Además, se conectan de forma automática una vez sincronizados y mantienen una conexión estable gracias a su ‘bluetooth’ 5.0.

