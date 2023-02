Alertados por la gran cantidad de peces muertos en el Dique La Cañada ubicado en el departamento Santa Rosa próximo a la localidad de Alijilán, en el día de ayer, personal técnico de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y de Fiscalización de la secretaria de Medio Ambiente, a cargo de Nicolás Verón, se dirigió al lugar a los efectos de realizar una inspección ocular y tomar muestras de agua y peces para ser analizados.

En necesario destacar que este dique, solo abastece de agua para riego a esta porción del este provincial, mientras que el agua potable o de consumo humano se obtiene de vertientes que abastecen las localidades de Alijilán y Manantiales.

En ese sentido, se realizó una recorrida completa por los alrededores del espejo donde se registró la presencia de varios peces muertos pertenecientes a diversas especies, entre ellas Pejerrey, Palometa y Mojarras, de diferentes tamaños y grupos de edades. En su mayoría presentaban un estado de descomposición que evidenciaba unos 2 o 3 días de muerte. Algunos ejemplares fueron colectados para su posterior análisis en laboratorio y la posible determinación de causa de muerte.

Por otra parte, se halló evidencia visual de afloramiento algal sobre la superficie del agua, y en los días anteriores a este evento se sintió olor a gamexane (algo muy relacionado con afloramientos algales). También se realizó la toma de muestras de agua que serán analizadas en el Laboratorio de la secretaria de Agua de este mismo Ministerio.

Una vez realizados los estudios de laboratorio y el análisis de las distintas variables que normalmente afectan a peces exóticos en embalses artificiales permitirán la elaboración de una conclusión más precisa. Pero la combinación de las variables: bajo nivel de agua, elevada temperatura, presencia de material particulado de granulometría fina, afloramiento algal y población íctica elevada, genera una gran demanda de oxígeno que no es suficiente para todos los integrantes de este ecosistema acuático, especialmente susceptibles son los peces.

En virtud de un principio precautorio, la secretaria de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia procedió a vedar para la pesca este dique durante este fin de semana. Resolución que se mantendrá hasta que no se garanticen las condiciones ambientales y ecológicas necesarias para garantizar la pesca deportiva y el consumo humano de los mismos.

Se recomienda no consumir peces hallados muertos ni consumir el agua de riego que transcurre por los canales, existe la posibilidad de la presencia de toxinas o metabolitos tóxicos.