Las firmas de corta y media distancia limitarán la prestación entre las 6 y las 20 horas por atrasos de hasta cuatro meses en el pago de subsidios provinciales.

Titulares de las empresas concesionarias del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad corta y media distancia comunicaron al secretario de Transporte de la provincia, Lucas Alejandro Stämpfli que, a partir del 25 de febrero, reducirán la prestación horaria entre las 6 y las 20.

La medida fue informada por los propietarios de las firmas La Rubí, Cooperativa San Fernando, GM y 25 de Agosto, quienes fundamentaron la decisión en la “permanente situación de falta de pago de los subsidios y compensaciones económicas”, que ,según señalaron, registran atrasos constantes de entre tres y cuatro meses.

La dilación en los desembolsos “resulta extrema e injustificada” y que atenta de manera directa contra la continuidad del servicio, al volver “inviable el sostenimiento económico de la actividad”. “Hemos debido resolver como primera medida temporal, por imposibilidad material de cumplimiento de la prestación”.

Las empresas señalaron que la reducción horaria se mantendrá “en tanto el Estado provincial no recomponga la situación presente”.