La Policía Federal realizó 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los llevó a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), para luego volcarlos al mercado de la divisa “blue” y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.