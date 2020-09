“Me sentí sucio”: Baby Etchecopar habló de su experiencia con el coronavirus

12 septiembre, 2020 23:31

Baby Etchecopar y Paulo Vilouta estuvieron invitados a “La Noche de Mirtha”, donde contaron lo que vivieron tras dar positivo.

Este sábado 2 de los invitados al programa de Juana Viale fueron Baby Etchecopar y Paulo Vilouta. Ambos periodistas tuvieron coronavirus, ya se curaron y contaron en cámara la mala experiencia que les tocó atravesar.

“Un día me llaman y me dicen que un compañero dio positivo y me tenía que aislar. Me hice el hisopado y cuando recibí el resultado me causó un impacto”, empezó diciendo Vilouta. “Decís ‘a mí también’. Se te cae la camiseta de Superman”, agregó Baby.

“Agradezco haber estado en casa y no en un sanatorio. Porque este virus es de mucha soledad. A medida que van pasando los días me empecé a preocupar porque habían caído varios compañeros a la vez”, siguió Vilouta y recordó que Eduardo Feinmann estuvo internado y Gustavo López recibió plasma. “Yo hablaba con sus mujeres y me decían ‘mirá que al cuarto día pasa esto, al quinto lo otro’”.

En tanto que Baby retomó la palabra y aseguró haberse sentido “sucio”: “Tantas veces te muestran las pelotitas con pelitos. Y yo decía ‘tengo esa porquería dentro’ y me sentía sucio. Además la gente ayuda a que te sientas sucio. Los amigos empiezan a decir ‘¿me lo habrás contagiado vos?’ ¡Qué sé yo!”.

A continuación el periodista recordó que en medio de la noche solía tener fuertes dolores de cabeza y se le venían a la mente pensamientos extraños: “Decía ‘voy a comprar Canal Trece’ y empezaba a hacerme problemas por cómo conseguir la plata para comprarlo. Después me tomaba un calmante y me dormía. Pero me estallaba la cabeza de estupideces… bah, como siempre “.

Por último Baby se refirió al estado de salud de Feinmann. “Eduardo estuvo muy mal. Una noche me llamó Daniel Hadad y terminamos los dos llorando. No era ‘se está mejorando’ sino ‘esperemos lo peor’”.

