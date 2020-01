Mentiría vilmente si dijese que ‘Matrix 4’ no es uno de los proyectos que más ansia tengo por ver materializado de toda la lista de largometrajes en ciernes que tengo monitorizados. El regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss a sus papeles como Neo y Trinity de la mano de Lana Wachowski, sumado al hecho de que estamos hablando de una de mis sagas predilectas, desde luego, invita a salivar.

Pero, por desgracia, no todo es, ni será, música para mis oídos, porque hoy ha trascendido que el inconfundible Hugo Weaving no volverá a ponerse en la piel del infame Agente Smith en la secuela tardía de la franquicia. Una noticia ante la que es inevitable decepcionarse, y que hemos conocido gracias a una entrevista con el medio Time Out.

Adiós al gran villano

Parece que, aunque el villano pareciese muerto y enterrado al final de ‘Revolutions’, Lana Wachowski tenía intención de traerle de vuelta de algún modo, contando de nuevo con el intérprete australiano para ello. Lamentablemente, los problemas de agenda y un papel en la obra de teatro ‘The Visit’ —que se estrenará el 31 de enero , han mantenido a Weaving lejos de la producción. Así lo ha explicado él mismo:

“Es desafortunado, pero tuve esta oferta [para ‘The Visit’] y luego llegó la oferta de ‘Matrix’, así que supe que estaba ocurriendo, pero no tenía las fechas. Pensé que podría hacer las dos cosas y llevó ocho semanas cuadrar qué fechas podrían funcionar, esperé para aceptar [el papel en ‘The Visit’]. Estuve en contacto con Lana Wachowski pero, al final, decidió que las fechas no iban a funcionar. Organizamos las fechas y después cambió de idea. Están siguiendo adelante sin mi”.

‘Matrix 4’ llegará a los cines de todo el mundo el 21 de mayo de 2021, tendrá entre su reparto a Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith, y contará con un guión escrito por Aleksander Hemon, David Mitchell y Lana Wachowski, ocupando esta última también el puesto de directora.