En el Polideportivo Sur de la Ciudad, el intendente Gustavo Saadi hizo entrega de

600 lentes oftalmológicos, cifra que lleva al Municipio a superar los 5.000 anteojos

entregados gratuitamente a vecinas y vecinos que necesitan de las gafas, pero no

pueden adquirirlos.

Este año la Capital, mediante la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y

Políticas Sociales que conduce Alberto Natella, con su Subsecretaría de Salud a

cargo de Fernanda Lagoria, se realizó una jornada de Ceguera Evitable

oportunidad donde se atendieron a más de 500 personas, muchas de las cuales

recibieron respuesta a través del programa “Te veo bien”.

Los 600 lentes oftalmológicos fueron entregados en base a la patología que

padezca la persona en cuestión, desde niños pequeños hasta adultos mayores a

través del mencionado programa que acceden a los anteojos de forma gratuita.

Durante la última entrega de anteojos la vecina y beneficiaria del programa, María

del Carmen Mena, contó que “cuando presentamos la documentación para los

lentes, vimos la cantidad de personas con la necesidad de los anteojos, este

programa es muy importante, por eso agradezco al gobierno municipal y al equipo

de trabajo”.

Por su parte, el alcalde de la Capital señaló que para él “es un derecho que todas

las personas puedan mejorar su salud visual, no puede ser que solo las personas

que tengan dinero puedan acceder a unos lentes. Por eso, para mí, esto es un

derecho y es algo que le corresponde”.

Además, señaló que “este año ya hemos entregado más de 5.000 lentes para que

nuestros niños, jóvenes y adultos puedan mejorar su calidad de vida, no es sola

una cuestión de salud, sino que también los niños y niños van a poder estudiar

mucho mejor, aquellos que trabajan lo van a poder hacer de manera adecuada.”