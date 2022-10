ESTE DOMINGO

El jueves hubo una reunión entre los clubes protagonistas e integrantes del Ministerio de Seguridad y la Policía de Catamarca.

Crece la expectativa por el superclásico de Catamarca entre el Sportivo Villa Cubas y San Lorenzo de Alem, que se cruzarán este domingo desde las 17.30 en el Estadio Bicentenario, en el marco de la segunda fecha de la Zona 5 del Federal Amateur.

Martín Miranda, integrante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, confirmó que el operativo va a incluir a más de 200 efectivos policiales. La venta de entradas en el Estadio será a partir de las 15.30 de este domingo y por la mañana se van a vender anticipadas en los clubes.

“Lo tomamos como un partido más, un clásico más. Teniendo en cuenta que no se va a modificar en cuanto a la cantidad de público que asiste a ver este tipo de clásicos, lo que si se modifica es el escenario”, manifestó Miranda este viernes a la noche en una nota con radio Valle Viejo.

“Vamos a tener un operativo que va a involucrar alrededor de 200 agentes de la Policía, con la participación de los grupos especiales que pertenecen a las distintas divisiones. Por esta razón mantuvimos una reunión el día de ayer (por el jueves) con los presidentes de San Lorenzo y Villa Cubas a los fines de ir abordando y planificando la venida de este Superclásico”, manifestó.

Miranda dijo que la caravana que preparan los hinchas del “Ocotero” desde la esquina de Alem y Güemes no modifica el operativo.

“Está planificado el transcurso de las hinchadas. Desde que salen de su club hasta el Estadio Bicentenario es escoltado por los miembros de la Policía”. También señaló que las autoridades y organizadores “apelan a la responsabilidad del hincha” para evitar incidentes y malos momentos.

“Acordamos con los presidentes de adelantar el ingreso media hora, sabemos que los hinchas están ansiosos de este tipo de clásicos. Llegan tarde, los cacheos se hacen al momento que está iniciando el partido y se pierden mucho; entonces apelamos a que los hinchas vayan más temprano para que no se pierdan nada de lo lindo del partido”, sostuvo el secretario de Seguridad Miranda.

Desde este año no se permiten la presencia de las banderas “gigantes” en las canchas. “Fui categórico en esta determinación. Nosotros adherimos a la ley de Espectáculos Públicos Deportivos a nivel nacional. Es por esta razón que se les ha pedido a los presidentes que ese tipo de banderas que se despliegan de extremo a extremo de la tribuna no la lleven, porque no vamos a permitir el ingreso de esa bandea. Hay una violación neta a la norma y también por una cuestión que hace a la seguridad. Con las otras banderas no hay problemas, pero acordamos no permitir el ingreso de banderas gigantes. Tenemos que pensar en la seguridad de todos los que asisten al espectáculo deportivo. No tengo que pensar en el espectáculo, el show y el folclore del fútbol. También acordamos que si se permiten bengalas y bombas de humo, pero no la pirotecnia que hace llamas”, cerró el funcionario.

Estiman la presencia de unas 8 o 10 mil personas.

