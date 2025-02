Música

Mark Hoppus de Blink-182 venderá la pintura “Crude Oil (Vettriano)” del artista Banksy. Con un precio estimado de entre 3 y 5 millones de libras esterlinas, esta obra se subastará en Sotheby’s en Londres el martes 4 de marzo.

El músico y su esposa compraron la pieza en 2011: “Nos encantó esta pintura desde el momento en que la vimos. Inconfundiblemente Banksy, pero diferente. Fue testigo de nuestra familia durante estos últimos años”.

Hoppus continuó: “Esta pintura significó mucho para nosotros y fue una parte increíble de nuestras vidas, y ahora estoy emocionado de que esté ahí afuera, en el mundo, y que la vean tantas personas como sea posible. Vayan por ella. Que Dios los bendiga”.

La obra es de una colección de 2005 que hizo Banksy satirizando pinturas más tradicionales; esta es una versión de “The Singing Butler” de Jack Vettriano, en la que una pareja baila en una playa mientras un mayordomo sostiene una sombrilla sobre ellos. En la interpretación de Banksy, agregó un petrolero hundiéndose en el fondo y dos personas con trajes de protección extrayendo desechos tóxicos del agua.

“Siento que el arte callejero y el punk rock tienen la misma esencia. Los marginados y olvidados crean su propia realidad… Simplemente salen a hacer arte. Es el mismo espíritu. Y he amado el arte y especialmente el arte callejero desde que me di cuenta de eso”, dijo Hoppus.

El músico donará parte del dinero de la subasta a la California Fire Foundation, al Children’s Hospital Los Angeles y al Cedars Sinai Hematology Oncology Research. Agregó que el resto de los fondos se destinarán a aumentar su colección de arte con piezas de artistas emergentes.

Banksy’s ‘Crude Oil (Vettriano)’ from the collection of blink-182’s @markhoppus will headline the Modern & Contemporary Evening Auction at #SothebysLondon on 4 March.

Come see this rare, entirely hand-painted work on view at #SothebysNewYork today through 20 February, before… pic.twitter.com/D0Ih6FExhl

— Sotheby’s (@Sothebys) February 18, 2025