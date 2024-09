Música

«Fahrenheit 182», la autobiografía del músico estadounidense, será lanzada el 8 de abril de 2025.

Mark Hoppus de Blink-182 anunció en un divertido video promocional que publicará sus memorias: “Este libro lo tiene todo. Un joven nacido en el desierto de California se une a una banda de punk rock y conquista el mundo. Tiene skate, tiene clubes de punk rock, tiene música de los 90, ¡pero eso no es todo! Haz tu pedido por adelantado ahora y te incluiremos sin costo adicional: ansiedad, depresión, rupturas de bandas, pérdida de uno mismo, pensamientos e ideas suicidas y, por supuesto, el favorito de todos, ¡el cáncer!”.

Fahrenheit-182, está coescrito por Dan Ozzi, que declaró: “Este fue un proyecto de ensueño. El libro es muy divertido de una manera que podría esperarse, pero también es muy oscuro de una manera que podría no esperarse. O, como Mark lo describió muy sucintamente hace poco: ‘Es un libro divertido y gracioso y luego casi muero’”.

Hoppus no es el primer miembro de Blink-182 en escribir un libro. Travis Barker publicó sus memorias, Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums , en 2016, y Tom DeLonge publicó la novela de ciencia ficción Trinity el pasado mes de junio.

A principios de este mes, Blink-182 lanzó una versión ampliada de One More Time… , el álbum que la banda lanzó en 2023, como celebración de la vuelta del guitarrista y vocalista Tom DeLonge.