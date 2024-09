Con la participación de aproximadamente 1500 docentes, se llevó a cabo el taller «Claves para el diseño de aulas inclusivas» en el salón Peregrina Zárate del Predio Ferial Catamarca. Este evento fue organizado por la Municipalidad de la Capital, el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad y la Asociación de Padres de Personas con Autismo Catamarca (APPAC), contando con el auspicio del Ministerio de Educación de la provincia.

El intendente de la capital, Gustavo Saadi, inauguró el taller junto al Gobernador Raúl Jalil, el ministro de Educación, Dalmacio Mera; la presidenta de APPAC, Mercedes Elena Balut; y otros funcionarios locales y provinciales.

La jornada fue moderada por Marta Tapia, profesora en educación especial en discapacidad mental y motora, y contó con la disertación de Silvana Corzo, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca. Este taller fue declarado de interés por el Concejo Deliberante, recibiendo reconocimientos formales por parte del presidente Francisco Sosa, así como representantes de las cámaras de Diputados y Senadores.

Durante el acto de presentación, el intendente expresó: «Desde el municipio pusimos un pequeño granito de arena, pero es un día muy significativo. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un objetivo en común, un gran desafío, y es que todo niño y niña, todos los jóvenes puedan aprender y desarrollarse sin barreras. Y la verdad es que todavía nos falta muchísimo. Muchas veces hablamos de la igualdad de oportunidades y, fundamentalmente en esta sociedad y en estos años que vivimos, la igualdad de oportunidades pasa por el acceso al conocimiento. Quizás ya no alcanza con garantizar el acceso al aula o a la escuela; sino que hay que comenzar a dotar esa escuela, esa aula de infraestructura y también en materia pedagógica para que todos realmente puedan tener las mismas oportunidades».

Además, indicó: «Nosotros en las escuelas municipales hemos comenzado; el año pasado se hizo una diplomatura junto con la Universidad Nacional de Catamarca para docentes en materia de inclusión. Hace poco, contratamos docentes integradores para aquellos niños y niñas que asisten y no tienen obra social. Además, las aulas cuentan con pizarras digitales porque hoy hay que utilizar la tecnología también para poder hacer el aprendizaje más fácil y ameno. Cada aula tiene aire acondicionado y calefacción. ¿Saben por qué? Porque eso también reduce muchísimo el estrés y brinda un mejor aprendizaje».

Para finalizar, señaló: «Es un pequeño paso para que todos los niños, todos los jóvenes puedan aprender y desarrollarse más allá de sus circunstancias, más allá de sus capacidades, más allá de su edad y más allá de su condición. Y eso nos va a hacer tener una ciudad y una sociedad mucho más humanas, que es lo que hoy estamos necesitando».

Por su parte, la disertante Silvana Corso expresó: «La verdad es que esto representa una oportunidad para seguir reflexionando en clave de inclusión, una temática que sin duda convoca y mucho. Superar el discurso de la inclusión es un gran desafío. La temática está instalada, pero luego no se puede materializar en el aula, y eso es lo que tanto preguntan los docentes: ¿cómo hacemos? La propuesta es ofrecer algunas claves para pensar no solo en las prácticas, que son lo que realmente resuena dentro de las escuelas, sino en el diseño integral de la escuela. Porque ni siquiera compartiendo estrategias para el aula, si no hay un proceso previo dentro de la institución—desde la mirada de la gestión, desde la cultura escolar y con toda la comunidad educativa, incluidas las familias—es imposible llevar a cabo el cambio».

También hizo referencia a cómo estamos hoy en día respecto a la educación: «Esto es una opinión personal. Sostengo que no hemos superado completamente el discurso; es decir, es una idea instalada. Algo que hace unos años se cuestionaba hoy ya no se discute tanto: la presencia de determinados estudiantes dentro de las escuelas. Ese es el planteo. Por suerte, hemos avanzado en abrir la escuela para todos y todas, pero ahora el reto es cómo hacerlo realidad, cómo superar el ‘cómo sí’ de la inclusión. No basta con que estén en las escuelas; deben estar aprendiendo».

Además, habló sobre los desafíos que enfrentaremos de aquí en adelante: «Para mí, primero, hay que reconocer que la política pública ha avanzado mucho en materia normativa. Lo que me parece crucial es trabajar en la apropiación de esa normativa dentro de las instituciones. El gran desafío radica en la formación de los equipos de gestión y supervisión para poder conducir el cambio y manejar la crisis que cualquier transformación provoca dentro de las instituciones. Me parece que va por ahí, básicamente. Desde luego, la demanda de los docentes y su necesidad de formación son evidentes; esta convocatoria demuestra que los docentes están dispuestos a salir en busca de propuestas cuando se les ofrecen. Pero no basta solo con esa formación; por eso insisto en la formación de la gestión, porque dentro de las escuelas deben establecerse comunidades de práctica para seguir reflexionando sobre su labor».

La capacitación abordó temas cruciales relacionados con los desafíos que enfrentan los docentes en el aula actual. La inclusión se destacó como un objetivo fundamental, proporcionando herramientas necesarias para garantizar el derecho a la educación para estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. Se enfatizó la diferencia entre integración e inclusión: mientras que la primera se limita a incluir a algunos alumnos dentro del aula, el modelo inclusivo busca adaptar los contenidos para que todos los estudiantes puedan acceder a ellos.

Este taller representa un avance significativo hacia un enfoque educativo más equitativo y accesible para todos.