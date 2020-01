Malas noticias para los fans de ‘Marianne’: Netflix ha decidido cancelar la aclamada serie de terror francesa tras la emisión de una única temporada según ha confirmado Samuel Bodin, creador de la misma, a través de su cuenta de Instagran

Hace no tanto era poco habitual que Netflix cancelase alguna de sus series, pero eso ha cambiado últimamente y ahora hay que prepararse para lo peor en el caso de que no consiga provocar el ruido suficiente. En este caso recuerdo que se habló bastante de ‘Marianne’ tras el lanzamiento de su primera temporada el pasado 13 de septiembre y tuvo además muy buenas críticas, pero se ve que no fue suficiente.

Dividida en ocho episodios, ‘Marianne’ contaba la historia de una escritora que descubría que los personajes de sus novelas de terror también existen en el mundo real. Además de crear la serie, Bodin también dirigió todos los capítulos y los coescribió junto a Quoc Dang Tran.

Los seguidores de ‘Marianne’ no han tardado en expresar su rechazo a la noticia a través de las redes sociales y seguro que a Stephen King tampoco le ha gustado la noticia, pues en su momento se reconoció fan de la serie, llegando a decir que le recordaba en parte a su propia obra:

If you’re one of those sickos–like me–who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.

— Stephen King (@StephenKing) September 26, 2019