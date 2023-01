Desde la bancada oficialista en la Legislatura local leyeron de forma particular la

idea del diputado nacional y presidente de la UCR catamarqueña, Francisco Monti,

para quien es “razonable” que el gobernador Raúl Jalil fundamente ante la

Comisión de Juicio Político los motivos técnicos para pedir la medida contra el

presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del máximo

tribunal. Para el diputado Guillermo Marenco (Frente de Todos), la constante

defensa de Monti para con la Suprema Corte se encuadra en las internas de la

UCR puesto que al legislador nacional le “preocupa” la falta de respaldo “de sus

correligionarios y quiere buscar apoyo a nivel nacional”. Dicho de otra forma,

aludió a que Monti apelaría a visibilizarse frente a la dirigencia nacional de Juntos

por el Cambio.

Marenco primero se expresó a través de las redes sociales. Dejando las sutilezas

de lado, le indicó a Monti que él “no puede pedir nada” y que se ponga “a trabajar

por las y los comprovincianos”. Además, evaluó que el legislador nacional “es un

caradura”, ya que días atrás apoyó “a los porteños en contra de los

catamarqueños” cuando se conoció la cautelar del máximo tribunal que beneficia

directamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), distrito gobernado

por el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta.

Ya en diálogo con El Esquiú Play, Marenco señaló que cada día lo “sorprende un

poquito más” el diputado nacional, a quien “le preocupa más el tema (del juicio

político) de la Corte Suprema que lo que les pasa a los catamarqueños”. “Antes

que termine el año, se expresó a favor de los porteños, de la CABA, a favor de la

coparticipación que beneficia a Rodríguez Larreta sin importarle, ni un chiquito, los

catamarqueños, sus comprovincianos, quienes lo votaron. Tiene una preocupación

tremenda y ni siquiera lo vi preocuparse por ningún tema que aqueje a las y los

catamarqueños”, insistió.

El oficialista apeló a un perfil de consensos ya que, según dijo, “queremos que la

oposición colabore, ayude, planteen ideas para resolver problemas”. Sin embargo,

indicó que existen actitudes que priorizan la cuestión partidaria apuntando con ello

a Monti. “Este señor está más preocupado por la interna radical que se le viene y

en que seguramente no tendrá apoyo”, evaluó, para acotar que “eso es algo que le

preocupa y quiere buscar apoyo a nivel nacional; por eso hace esas

declaraciones, que quiere que Raúl Jalil vaya y explique” el acompañamiento al

juicio político contra la Corte.

El diputado provincial remarcó que su par opositor en el Congreso “fue elegido por

los catamarqueños pero defiende a los porteños”. “Está más preocupado por

defender al establishment, a los grupos concentrados, a los poderosos de CABA y

no le interesa nada de lo que les pasa a los catamarqueños en su día a día”,

agregó.

En otro tramo de la entrevista, Marenco subrayó que tanto el mandatario como el

oficialismo en general defienden “el federalismo, y creemos y queremos que la

oposición haga lo mismo, que dejen de defender los intereses de Rodríguez

Larreta”. Incluso calificó como “inaudito, nunca se vio, que una persona con la

caradurez de Monti defienda a ultranza lo que piensa CABA o lo que pregona el

jefe de gobierno porteño y no le interese un cachito lo que le pasa a un

comprovinciano, no le caliente que a los catamarqueños les saquen recursos”.

“Estoy convencido de que el radicalismo de Catamarca no está contento con las

expresiones del presidente de su partido”, consideró, para insistir que Monti “se ve

lejano de la poca cuota de poder que tuvo en su partido y que seguramente no va

a continuar”. “Pobres los radicales y su partido, que cayeron tan bajo de defender

a los extraños en contra de sus comprovincianos”, cerró.

“¿Tiran la piedra y esconden la mano?”

Esa fue la pregunta que realizó a través de Twitter el diputado nacional Francisco

Monti arrobando en esa red social (o mencionando) a los gobernadores Raúl Jalil,

el santiagueño Gerardo Zamora, el riojano Ricardo Quintela y el chaqueño Jorge

Capitanich. La irónica consulta es porque el pedido de juicio político contra la

Corte Suprema será formalizado por los diputados del oficialismo y no llevará la

firma del Presidente Alberto Fernández. Además, le insistió a este grupo de

gobernadores que “asistan a la Comisión de Juicio Político y desplieguen

argumentos acerca de su plan de demolición institucional en el país”.