ALERTA EN CATAMARCA: MÁS DE 60 SUICIDIOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Catamarca atraviesa una crisis silenciosa y alarmante. En lo que va de 2025, se registraron más de 60 suicidios, la mayoría en personas jóvenes. A esto se suman decenas de internaciones por cuadros graves de salud mental, revelando una problemática creciente que exige respuestas urgentes.

Frente a este panorama, el diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) presentó el proyecto de ley “Salud Mental Más Cerca”, una iniciativa que propone la creación de un programa de telemedicina especializada en salud mental, para garantizar atención psicológica y psiquiátrica en todo el territorio provincial, con foco en las zonas rurales y de difícil acceso.

“Hoy, en Catamarca, no hay igualdad de oportunidades para pedir ayuda. El que vive lejos o no tiene recursos, simplemente no llega. Esta ley busca cambiar eso”, sostiene Marchioli.

El proyecto contempla la creación de consultorios virtuales, la contratación de profesionales especializados, la capacitación obligatoria del personal de salud y la adecuación tecnológica de los CAPS con conectividad garantizada.

Catamarca presenta una de las tasas de suicidio más altas del país, con 12,5 muertes cada 100.000 habitantes. La urgencia es real, y también lo es la posibilidad de dar una respuesta concreta. Cada semana, 4 catamarqueños se quitan la vida y cerca del 80% son jóvenes.

Es tal la alarma que atraviesa la Provincia en el tema que el legislador reafirmó su compromiso con el proyecto de ley y llamó a actuar con urgencia.

“No alcanza con tener profesionales. Hay que conectar con quienes necesitan ayuda. Y hay que hacerlo ya. Cuidar la salud mental es salvar vidas. Y cada vida importa» subraya el Diputado que participó esta mañana de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, junto a la ministra de Salud y autoridades del área de Salud Mental de la provincia.

Durante el encuentro se compartieron datos preocupantes y se coincidió en que uno de los principales desafíos es lograr que quien sufre pueda vincularse con el sistema de salud.

“Las propias autoridades reconocieron que la comunicación del sistema es obsoleta, tradicional e ineficaz. Hay que llegar a la gente donde está y utilizando todas las herramientas ya sea mediante redes o entre pares”, explicó Marchioli.