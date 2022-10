La ceremonia terminó con un notable espectáculo que tuvo fuegos artificiales y emoción. Marcelo Gallardo se despidió de los hinchas y recibió la última ovación como entrenador de River Plate. La jornada tuvo una mezcla de sensaciones que pasaron por la tristeza, la nostalgia, el orgullo y el agradecimiento permanente. El Muñeco tuvo una jornada inolvidable. Napoleón cerró un ciclo cargado de éxitos. Y lo disfrutó con la familia de La Banda.

Continúa el emotivo discurso del Muñeco Gallardo en su despedida en el Monumental: “River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, y nos ha tocado ganar, han sido cosas hermosas, imborrables, quedará siempre para toda la vida. También nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso. Hemos sido un equipo de compañeros, un equipo de trabajo enorme, y hemos sido una gran familia, que se desvivía por vivir cada momento y eso es increíble. Es lo más lindo que me llevo, el abrazo con cada trabajador. Gracias a la dirigencia, a su presidente, porque han creído en mí, porque me han acompañado, han estado siempre a mi lado. Quiero agradecer de todo corazón a Enzo Francescoli. por ser la persona que nos dio esta posibilidad, que confió, que acompañó de manera increíble, sin egos, disfrutando los triunfos como propios y eso no se encuentra en muchos lados ¡Gracias Enzo! Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo. Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de un año de contrato, dos, tres u ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es de toda la vida”.

La despedida de Napoleón