El diputado nacional rechazó la idea de que la primera minoría integre el directorio de Camyen

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI – Juntos Por el Cambio) rechazó la iniciativa del gobierno provincial para que la oposición se sume al directorio de la empresa estatal minera CAMYEN. “Nosotros no tenemos que co-gobernar, nuestro rol es el de representar a los ciudadanos que nos votaron y ejercer el control al oficialismo; esta idea no es más que un intento del gobierno para tratar de blanquear su pésima administración” opinó el legislador.

El oficialismo ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia la propuesta para modificar la ley de creación de la CAMYEN para que representantes de la oposición ocupen un lugar en el directorio de la empresa. Manzi advirtió que CAMYEN, que fue creada durante la primera parte de la gestión del gobierno de Lucía Corpacci, “tuvo una muy poco transparente gestión, hubo maniobras sospechosas, y me resulta llamativo que después de una década, el gobierno quiera ahora montar esta pantomima”.

“El rol de la oposición es el de ejercer el control de la administración del Ejecutivo, en todo caso que el gobierno ceda los organismos de contralor para garantizar una administración con transparencia”, consideró Manzi.