El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá como miembro del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según lo informó la petrolera este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, ocupará el lugar que dejó vacante Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro.

En la misma comunicación, se informó la renuncia de los Directores Titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, en ambos casos «por razones de estricta índole personal». Serán reemplazados por Francos y el exlegislador del PRO Martín Maquieyra.

Además, YPF anunció que Adorni «ha comunicado la renuncia de sus honorarios», por lo que ejercerá el cargo de manera ad honorem y solo percibirá el sueldo que le corresponde como jefe de Gabinete. También señaló que «los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas».