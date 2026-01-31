El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá como miembro del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según lo informó la petrolera este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, ocupará el lugar que dejó vacante Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro.
En la misma comunicación, se informó la renuncia de los Directores Titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, en ambos casos «por razones de estricta índole personal». Serán reemplazados por Francos y el exlegislador del PRO Martín Maquieyra.
Además, YPF anunció que Adorni «ha comunicado la renuncia de sus honorarios», por lo que ejercerá el cargo de manera ad honorem y solo percibirá el sueldo que le corresponde como jefe de Gabinete. También señaló que «los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas».
El desembarco de Adorni en el directorio forma parte de una serie de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei dentro de las autoridades de la firma que lidera Horacio Marín.