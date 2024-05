22 nuevos agentes de 3 ministerios, se sumaron al reclamo.

Un tercer grupo integrado por 22 empleados públicos provinciales, presentó ante la Corte de Justicia de Catamarca nuevas demandas judiciales denunciando al Gobierno Provincial por la mala liquidación de sus honorarios en el año 2022. Se trata de agentes del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y del Ministerio de Educación, sumando de esta manera en el año 95 demandas de trabajadores públicos que desempeñan sus tareas en 7 ministerios diferentes.

De esta forma, los trabajadores afectados realizaron la interposición de nuevas Acciones Contenciosas Administrativas contra el Estado Provincial por no cumplimentar el Decreto Acuerdo Nº 620/2022 mediante el cual el Gobierno se comprometió a realizar una actualización salarial bimestral en base a los índices de inflación. En efecto, los trabajadores públicos sostienen que se incumplió ese decreto debido a que en la liquidación de los salarios no se tomó como base los índices de la inflación de manera acumulativa, perdiendo el 26,2% de su poder adquisitivo.

El Abogado Jorge Sosa, quien representa a los damnificados, afirmó que “la Corte ha declarado la admisibilidad de las acciones anteriores y también notificó la conformación del tribunal que analizara el fondo del planteo interpuesto por los empleados públicos que plantearon su afectación. Creo que esto es un avance y considero que existen motivaciones suficientes para que la Corte analice este planteo jurídico, económico y contable que afecta a muchos trabajadores”.

En este contexto, Gladys Tula, una de las empleadas del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo afectadas, afirma que llegaron a este punto luego de agotarse todas las instancias administrativas. “Hubo anteriormente una serie de manifestaciones pidiéndole al Gobierno de la Provincia por sueldos acordes a la inflación. Y también, en el 2022 nos vimos afectados por esta mala liquidación de nuestros honorarios. Es por ello que hemos presentando luego diversas notas administrativas siguiendo los procedimientos formales y no hubo respuesta alguna por parte del Poder Ejecutivo. Creemos que nuestro reclamo es justo”, ratificó Tula.

Sumado a ello, Eugenia Jaime (agente de Ministerio de Industria, Comercio y Empleo) quién también formalizó su reclamo mediante esta instancia judicial, siendo además actualmente miembro activo de APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca, solicita a “todos los empleados públicos que todavía no presentaron esta demanda, que se acerquen al gremio APOC para asesorarse sobre la forma en que pueden sumarse a este reclamo”.

Es importante remarcar además que el mencionado gremio advirtió en reiteradas oportunidades sobre la mencionada mala liquidación de sueldos del gobierno durante el 2022, y además se pronunció sobre las recurrentes recomposición salariales anunciadas por el Gobierno Provincial durante el año 2023 y el año actual, en desmedro del poder adquisitivo de los empleados públicos.