Música

Madame Tussauds dedicó el lanzamiento más ambicioso de sus 250 años de historia a Taylor Swift. El museo de cera anunció el debut de 13 figuras de la superestrella del pop que se exhibirán en Ámsterdam, Berlín, Blackpool, Budapest, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Londres, Nashville, Nueva York, Orlando y Sídney, además de una figura itinerante que inicia su residencia en Shanghái.

Ain’t it funny? Rumours fly! TAYLOR SWIFT…

13 new figures, launching in 13 cities across 4 different continents this summer 🤍🕰️💘🧣#MadameTussauds pic.twitter.com/Q2Kb9PTcBC

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) July 24, 2025