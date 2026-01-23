Luis Armando “El Japonés” Soto no solo fue campeón arriba del ring: también fue protagonista de una época dorada del boxeo catamarqueño que hoy vive en la memoria colectiva. En una extensa y emotiva entrevista en Catamarca Despierta, el ex púgil abrió el corazón y compartió recuerdos, anécdotas e intimidades de una vida atravesada por el deporte.

La charla se transformó, casi sin proponérselo, en un homenaje. Soto repasó cómo se vivía el boxeo en otros tiempos, cuando las peleas convocaban multitudes, los estadios se llenaban y el sacrificio era parte cotidiana del camino. Habló del boxeo de antes, del boxeo de “andes”, de los entrenamientos duros, del respeto entre rivales y del sueño de representar a Catamarca en lo más alto.

También hubo espacio para mirar el presente. Con la experiencia que dan los años y los golpes bien dados, el campeón reflexionó sobre la actualidad del boxeo, los cambios en la disciplina y la necesidad de recuperar valores que marcaron a toda una generación de deportistas.

Cada recuerdo fue una postal de historia viva: los combates, las giras, las emociones, las caídas y las glorias. Un relato íntimo que permitió conocer no solo al boxeador, sino también a la persona detrás de los guantes.

Luis Armando Soto es parte del patrimonio deportivo de Catamarca. Su historia, contada en primera persona, confirma que hay campeones que no se miden solo por títulos, sino por la huella que dejan.

Desde Catamarca Despierta se invita a quienes tengan fotos, videos o archivos de peleas y momentos de Luis Armando “El Japonés” Soto a compartir ese material, para preservar y difundir la historia del boxeo catamarqueño que es de todos.