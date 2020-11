La exgobernadora y actual diputada nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, brindó

una extensa entrevista en la cual abarcó todos los temas de actualidad.

El primero de los temas a los que hizo alusión Corpacci fue lo partidario y los

supuestos viajes que realizaron militantes catamarqueños en colectivo a la provincia

de Buenos Aires. “Esa noticia es totalmente falsa. Todos teníamos unas ganas

bárbaras de salir a manifestarnos, pero por respeto a los demás, decidimos hacer

una reunión virtual… Mirá si vamos a enviar colectivos”.

“Me había quedado callada hasta que fue insostenible, una escalada casi, diría,

violenta; (…) termina siendo una catarata de insultos por un hecho que la verdad

nunca existió. Es lamentable esto que se ha instalado de la noticia falsa”, dijo.

Siguiendo con el tema partidario, Corpacci consideró que es “casi natural” que el

presidente Alberto Fernández conduzca el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional,

mientras que a nivel provincial la legisladora indicó que el partido “está organizado,

normalizado”: “No tenemos una fragmentación como supo tener el partido”.

Seguidamente, puntualizó que “no es descabellado” pensar que el gobernador Raúl

Jalil esté al frente del PJ catamarqueño.

En cuanto a lo que fue el inicio de los trabajos de remodelación de la Manzana del

Turismo y la decisión tomada por Jalil, la diputada nacional: “Lo hablé con el

Gobernador porque, a fuerza de ser sincera, a mí me llamó mucho la atención todo el

hecho: desde que demolieran la manzana a que no saliera nadie de Turismo a

explicar de qué se trataba. Estaba un poco molesta porque ahí están los artesanos,

pero él me dijo que ‘los artesanos van a estar mejor, estoy remodelando la Casa de

Gobierno para que los artesanos estén en la Casa de Gobierno, van a estar

jerarquizados, yo los valoro muchísimo’.

”Podría decirle que no es lo que yo hubiera deseado, porque cuando uno lo planificó,

lo planificó pensando que eso era lo mejor, pero no puedo decir otra cosa, porque le

reconozco al Gobernador que puede tener genuinamente otra mirada y ser válida,

aunque no la comparta totalmente”, expresó Lucía.

Entrando en otro tema reciente, el de los IES y su traspaso del ministerio de

Educación al Ministerio de Ciencia e Innovación, Corpacci puntualizó: “Nunca lo

terminé de entender. Le pregunté al Gobernador. Él empezó a explicar, después no

sé quién vino que nos interrumpió, no me terminó de explicar. Les pregunté a algunos

diputados y me dicen que tampoco terminan de saber cómo es.

”Es un tema del que no me animo hablar porque, la verdad, no lo entiendo”, dijo, para

luego referir que no sabe cuáles son los IES que pasan y cuáles no.

Al mismo tiempo, la exgobernadora dijo: “Me acuerdo cuando hablaba de Raúl, decía

‘aquí vamos a volver al CIIC, pero los abuelos no van a hacer gimnasia como hacen

ahora, sino que van a hacerlo con un joystick, porque es su mirada y está buena’. (…)

Pero cuál es el sentido de pasar los IES al ministerio de Ciencia, no lo termino de

entender, porque antes era que pasaban todos, ahora que pasan algunos”.

Finalmente, Corpacci deslizó: “Es probable que algunas cosas haya querido cambiar

y que a mí no se me haya ocurrido cambiarlas. Es sano, es normal, él -por Jalil- no

tiene que hacer lo mismo que yo porque no es el mismo”.

Estadio Bicentenario

Sobre el arreglo del Estadio Bicentenario, la exmandataria dijo que cuando se

judicializó no tuvo respuesta de la Justicia, que no se llegó a un acuerdo. “Raúl

siempre dijo que lo iba a arreglar. Si no lo hubiera hecho, le diría que no cumplió su

palabra de arreglar el Estadio”. Consideró, sin embargo, que esto no es prioridad.

Caso Aybar

Otra de las preguntas que respondió Corpacci se refería a la intervención a la

comuna de Puerta de Corral Quemado, cuyo intendente, Enrique Aybar, fue

condenado por el delito de abuso sexual. En tal sentido, dijo que “debe actuar la

Justicia”. “Resulta que a una persona con probada violación la siguen dejando ser

intendente; no, por intereses políticos nada más. Habla muy mal del sistema judicial,

porque no se trata de una intervención, una persona que debería estar presa. Me

enoja muchísimo”.

Repavimentación

En cuanto a la repavimentación de la ruta que une El Peñón con la Villa de

Antofagasta, Corpacci explicó que fue una obra muy complicada de realizar durante

su gobierno. “Me duele que se haya gastado un dinero y que hoy estemos

reasfaltando, porque eso no ha sido una constante en nuestra gestión, la mayoría de

las obras que se hicieron, están bien”.

Corpaccistas y jalilistas

En otro orden de cosas, Lucía Corpacci hizo mención en Radio Valle Viejo a la

utilización de los términos de “corpaccista” y “jalilista”: “Esta cosa de generar las

internas, las peleas, (…) es más de afuera que de adentro. Yo no tengo ningún

problema con el Gobernador, defiendo este gobierno y lo voy a defender porque es el

gobierno de mi espacio político. No es momento para que nadie se pelee con nadie,

es momento de estar juntos, hasta la oposición debiera estar ayudando.

”A mí me hace gracia cuando hablan del corpaccismo, he sido enemiga de los

personalismos. Uno pertenece a un espacio político, en ese espacio político hay

cabida para Raúl Jalil, para Lucía Corpacci, para Francisco Gordillo, para Micone. No

es que cada uno tenga su propio espacio, ninguno de nosotros sobrevivimos solos”,

enfatizó.

Por otra parte, en referencia a la pandemia y cuál es la visión de cómo se da en la

provincia, la exgobernadora mencionó: “Creo que estamos en una etapa crítica, el

número de casos ha crecido notablemente. Hemos llegado a un punto de alerta

extrema que es lo que ha definido que el Gobernador tome la decisión de

encerrarnos de nuevo”.

