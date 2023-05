Lucia Corpacci: «A él no le interesan los cargos»

En el acto que se realizó en la plaza 25 de Agosto, Corpacci destacó la importancia de la figura de Eva Perón y también reivindicó la unidad del espacio oficialista.

«Salir a defender este país significa estar más unidos que nunca. No permitamos que nos dividan por tonteras, un cargo acá, un cargo allá no hace a la esencia de las cosas, las hace nuestro trabajo cotidiano. Eva decía: ‘Yo me dedico a las pequeñas cosas que construyen día a día la obra magnífica de Perón’. Es una enseñanza enorme, ella no quería, no necesitaba ser ministra, no necesitaba ser nada, lo que necesitaba era ser la voz entre la gente y Perón. Yo simplemente les quiero decir que el mensaje de Eva era siempre unidad, unidad para defender a su conductor, unidad para defender a este país que necesita un gobierno que lo cuide y que lo recupere».

Avales para el intendente como candidato a Gobernador

Luego de que El Ancasti informara que el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, no estaría dispuesto a ser candidato a la reelección en la Municipalidad de la Capital, funcionarios del equipo del municipio y concejales capitalinos salieron a expresarse a favor de la posibilidad de que vaya como candidato a Gobernador. Unos y otros inundaron sus redes con una foto de Gustavo Saadi.

El malestar del jefe comunal es porque considera que las candidaturas del oficialismo deberían definirse en las PASO.

Uno de los primeros en expresarse con la consigna #Gustavo 2023, Gustavo Gobernador, fue Alberto Natella, secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales: «Gobernar es tomar decisiones, te conozco hace muchos años, soy testigo de tu entrega cada día y tu profunda vocación de servicio para quienes más lo necesitan, la política es transformar la realidad, vamos y caminemos hacia esa profunda transformación».

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Gabriela Molina también mostró su foto con el intendente de la Capital con la consigna «Gustavo 2023, Gustavo Gobernador».

En tanto que la secretaria de Salud, Fernanda Lagoria, compartió la publicación de Natella y agregó: «No cabe duda de que es el mejor, vamos por la transformación profunda. Caminamos con vos Gustavo Saadi». En esta misma línea, Juan Zelarayán, director de la Caja de Crédito Municipal, escribió: «Estoy convencido de que toda decisión que tomes lo haces con sabiduría e inteligencia y en beneficio de la gente que tiene la más alta consideración y estima! Grande compañero, grande en corazón».

También se mostraron a favor el concejal Francisco Sosa, circuito 8 y 9; Laila Saleme y Alejandro Díaz Martínez, que escribió: «Pusiste en lo más alto el nivel educativo de las escuelas municipales con tecnología de punta, aulas acondicionadas, establecimientos adecuados, docentes sin medidas de fuerza, te elijo».

Conducción del PJ

Consejo Provincial del PJ

– Presidenta: Lucía Corpacci.

– Vicepresidente 1ro: Raúl Jalil.

– Vicepresidente 2do: Guillermo Ferreyra.

– Secretaria general:Paola Fedeli.

– Secretaria gremial: Inés Espeche.

– Secretario de prensa: Isauro Molina.

– Secretario de adoctrinamiento: Marcelo Murúa.

– Tesorera: Gabriela Acevedo.

– Protesorera: Mariela Olivera.

– Secretario del Interior: Gilberto Santillán.

– Juventud peronista: Hugo Aybar.

– Generación Intermedia: María Argerich.

– Rama Femenina: Ana Castro.

– Congresales nacionales: Lucía Corpacci, Raúl Jalil, Cecilia Guerrero, Rubén Dusso, Paola Fedeli, Oscar Brizuela, Inés Blas, Edgardo Macedo, Verónica Mercado, Daniel Barros, Rosa Ferreyra, Damián Brizuela, Rocío Luján.

– Presidente de la Junta Departamental Capital: Armando López Rodríguez.