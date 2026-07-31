Tras el histórico operativo que permitió rescatar a más de 200 personas que habían quedado varadas por el intenso temporal de nieve en la cordillera catamarqueña, este jueves descendió el último grupo de 39 turistas que permanecía resguardado en el campamento Tres Quebradas, perteneciente a la empresa Zijin-Liex.

Las personas habían permanecido en el campamento debido a las adversas condiciones climáticas que impedían un traslado seguro. Una vez que el tiempo lo permitió, pudieron iniciar el descenso sin inconvenientes, dando por concluido el operativo de evacuación.

Desde el Gobierno de Catamarca destacaron y agradecieron el acompañamiento de la empresa Zijin-Liex, cuyo aporte fue clave para brindar contención, alojamiento y asistencia a los turistas afectados durante la emergencia provocada por las intensas nevadas en la zona cordillerana.

En tanto, las autoridades recordaron que el acceso al Balcón del Pissis continúa cerrado. Además, advirtieron que para este viernes rige una alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera de Fiambalá, por lo que solicitaron a la población abstenerse de ingresar al sector hasta nuevo aviso.