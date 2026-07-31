Con el objetivo de actualizar la base de datos del sector comercial, fortalecer el vínculo con los contribuyentes y brindar información sobre las nuevas normativas vigentes, la Municipalidad de Valle Viejo pondrá en marcha el Censo Municipal de Comercios 2026, un operativo conjunto que llevarán adelante las áreas de Rentas Municipal, Comercio, Bromatología e Inspección General.

El relevamiento comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta completar el recorrido por la totalidad de los comercios de la jurisdicción. Durante las visitas, el personal municipal realizará tareas de empadronamiento, notificación y asesoramiento, con el propósito de mantener actualizada la información de cada establecimiento y acompañar a los comerciantes en el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Además del registro de datos, los inspectores brindarán información sobre las nuevas normativas, ordenanzas municipales y los convenios suscriptos con la Provincia que resultan de interés para la actividad comercial, evacuando consultas y orientando a los responsables de cada local sobre los procedimientos administrativos correspondientes.

Desde el Municipio informaron que los agentes afectados al operativo pertenecerán a las áreas de Comercio, Bromatología e Inspección General, y recorrerán los distintos sectores del departamento debidamente identificados con credenciales oficiales, a fin de garantizar la transparencia del procedimiento y brindar seguridad a los comerciantes.

La comuna solicitó la colaboración de los propietarios y responsables de los establecimientos comerciales para facilitar el desarrollo del relevamiento, destacando que esta iniciativa permitirá contar con información actualizada, optimizar la planificación de políticas públicas destinadas al sector y fortalecer los mecanismos de control, prevención y acompañamiento al comercio local.

Fuente: Datamarca