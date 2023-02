LIBRERÍAS DEL CENTRO CATAMARQUEÑO

Quienes compraron con anticipación pudieron ahorrar, pero a pocas semanas de comenzar las clases siguen las subas.

La Canasta Escolar 2023 parece no tener un techo del costo este año, se observan distintos precios en los productos y los vistos el viernes no son los mismos hoy, según indicaron desde librerías céntricas. El incremento con relación al año pasado asciende a un 100% y no descartan más subas en los próximos días. Los comerciantes advirtieron que observan que a nivel nacional algunas provincias dijeron que la suba es del 130%, porque la mercadería que ingresa es con precios actualizados. Lo concreto es que “la suba hoy es del 100%, eso seguro”, dijeron en el centro catamarqueño.

Mediante un recorrido, se pudo observar a las mamás y papás comparar precio y calidad, los blocks para carpeta, los cuadernos de primaria, lápices de colores, todo está más caro que el año pasado. Todo es cuestión de recorrer las librerías, aprovechar promociones, aunque son escasas, para decidir.

“Estamos recibiendo mercadería, aún no podemos decir cuánto saldrá, pero lo cierto es que los proveedores llegan con listas que muestran nuevos precios, aún no publicamos promociones ni nada porque estamos trabajando. La suba hoy es del 100% con relación al año pasado, eso de seguro, pero hoy”, explicaron empleados de librerías.

“No podemos saber porque no están los dueños, pero seguro más de un 100%, mucha gente sabía que iba aumentar y cuando comenzó el año compraron a precios viejos, creo que fue una opción porque ahora no sabemos a cuánto ingresará en la semana la mercadería”, manifestaron.

En cuanto al programa Precios Justos o Canasta Escolar con descuentos por parte de la provincia, dijeron desconocer ambos temas ya que son empleados, pero a simple vista, hasta el momento no hay novedades al respecto, salvo las modificaciones en los precios que se dan cada 3 a 5 días.

Precios

Por mencionar precios de algunos de los productos de la Canasta Escolar, un repuesto de 480 hojas supera los $1900, cuaderno tapa dura $1200, bolígrafo azul trazo fino $149, blíster marcadores desde $1000, boligoma de 50gr $280, plasticola chica de colores por unidad $257, tapa de carpeta desde $950, caja de 12 lápices largos segundas marcas $870, cartuchera desde $1700, corrector $340, tijeras $400, lápiz negro por 3 unidades $590, por mencionar algunos.

Lo más caro son las mochilas que, según tamaño, calidad y diseños van desde los $7000 como económicas hasta superar los $18.000, pero si la mochila es con carro y se requiere un tamaño grande, puede costar más de $20.000.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital