SALUD

«De 50 obras sociales, 15 presentan demora en los pagos de más de 4 meses. Se hace muy difícil que el profesional médico siga atendiendo así», expresó el Presidente del Círculo Médico, Gabriel Correa.

Es de público conocimiento que para recibir atención médica, aún contando con obra social, los médicos cobren un «plus» además de la orden médica.

En diálogo con Radio Ancasti, el Presidente del Círculo Médico, Gabriel Correa, se refirió a esta situación, y a la demora que tienen las obras sociales en los pagos, «hay muchas obras sociales con demora. Nosotros manejamos 50 obras sociales, de esas 50, 15 están con un retraso que van más de 4 meses. Se hace muy difícil que el profesional médico siga atendiendo así» expresó.

Respecto a esta situación Correa manifestó que se han comunicado con las obras sociales para ver cuál será su situación de ahora en más, «lamentablemente si esto no se soluciona, los médicos van a tener que obligarse a cobrar un arancel diferenciado. No podemos soportar 6 meses de atraso en el pago, inclusive los valores de los pagos han quedado por atrás», dijo. «No es nuestra idea desfinanciar la obra social, pero también tienen que entender que muchas veces por el atraso de los pagos, nos quedamos un poco atrás en muchas situaciones», manifestó el Presidente del Círculo Médico.

Consultado acerca de los reclamos por parte de los médicos durante el año pasado, Correa dijo, «la situación no ha cambiado, se llegó a un acuerdo con los médicos de la actividad pública, pero parece que este año va a ser igual. Teníamos la esperanza que este año sería mejor que el anterior, pero analizando las pautas inflacionarias mensuales vemos que es muy difícil seguir soportando este tipo de situaciones, no tan sólo para los médicos, si no para todos», expresó.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital