Los gremios docentes aseguran que fue apresurada la vuelta del personal docente, administrativo y ordenanzas a todas las escuelas de todos los niveles para preparar el regreso a clases presenciales, ya que insisten que ninguna escuela está en condiciones edilicias adecuadas ni cumplen con las condiciones de higiene para regresar. Algunos

gremios enviaron notas al ministerio de Educación solicitando que se garanticen las medidas de prevención para una vuelta segura para todos. En principio, expusieron la falta de fondos para hacer frente a la comprar de insumos necesarios luego que estos fondos no impactan en las cuentas de los docentes por ende deben esperar el turno en los bancos para retirar el dinero. Además cuestionaron que tras casi 5 meses de cierre todas tienen problemas edilicios y que Obras Públicas debería haber intervenido en todo el tiempo que duro el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El secretario general de SUTECa, Juan Godoy, afirmó que hasta la fecha no tienen novedades de los fondos. “La realidad es que los establecimientos no cumplen con las condiciones de salubridad, nos dijeron que iban a estar seguros los docentes y no se cumplió. Queremos garantías sanitarias, no solo para los docentes sino para los

chicos, quedan pocos días para que trabaje Obras Públicas, el tema de las escuelas del interior espero que comiencen con todos los elementos de seguridad porque arrancan un periodo nuevo, espero que todo se cumplan y no nos mientan mas”, dijo Godoy.

Desde SIDCA, Sergio Guillamondegui, también consideró que la vuelta del personal fue rápida y que no tiene sentido tener a todo el personal cuando falta hacer reparaciones que las debe hacer Obras Públicas y luego cuando todo esté listo que ingresen los docentes.

“Si en un receso normal hay mucho para hacer, ahora con casi 5 meses cerrado claro que hay problemas a resolver, y debe ser rápido”, dijo en declaraciones radiales.

Desde ATECA, también tomaron similar postura al resto de los gremios docentes, y lamentó que ninguna cuenta con los elementos de limpieza siquiera para comenzar a preparar el establecimiento.

“Muchas escuelas mantienen la higiene con el aporte que hace el docente porque el Estado no cumple con su responsabilidad, las escuelas no se arreglan de un día para otro y menos en una semana, para nosotros no están dadas las condiciones para la vuelta”, consideró Jorge Molas, secretario adjunto de ATECA.

Nota de ADUCA

Ayer ingresó una nota del gremio ADUCA al ministerio de Educación, dirigida al ministro Francisco Gordillo, donde plantean la situación de los directivos, administrativos y secretarios docentes del departamento Tinogasta, quienes no cuentan con ningún elemento de bioseguridad para volver a las aulas como camisolín y otras medidas preventivas, se preguntan quién comprará todos los elementos que requieren los docentes.

Argumentan que los trabajadores, esperan conocer cómo será la modalidad de trabajos y piden que se respete los horarios establecidos.

Son 702 las escuelas que recibirán los fondos

El ministro de Educación de la provincia, Francisco Gordillo, aseguró que las escuelas que volvieron a abrir sus instalaciones van a recibir el dinero para la compra de los elementos de higiene necesarios para este periodo. En una entrevista con Radio Ancasti, desde Santa María señaló que serán tres partidas de dinero para las instituciones.

“Ya están depositados los 12 millones de pesos para que las escuelas puedan afrontar los gastos de las necesidades básicas. Tenemos entre 16.000 pesos para aquellas escuelas que tienen poca matrícula, hasta 24.000 para aquellas que tienen más secciones, ese dinero ya está depositado, los directores lo único que tienen que hacer es ir al banco para retirar el dinero y hacer la compra de los insumos que necesitan para la limpieza de las escuelas

y algunos elementos sanitarias, a eso se le agrega el depósito que hace nación para cada una de las escuelas para que puedan comprar los elementos que necesitan para el resguardo de alumnos y docentes y que puedan cumplir con el protocolo preventivo”, explicó.

En cuanto a las partidas de dinero, detalló que “serán 3 partidas, hoy tienen una depositada, la semana que vienen tendrán otra más y hasta antes del regreso a clases creemos llegar a realizar la siguiente”, dijo.

En otro tramo planteó que el 70% de las escuelas del interior tendrán clases especiales el 18 de agosto. “Mientras la situación epidemiológica siga así, a través de esta autorización que recibimos del COE y respetando los protocolos que hemos recibido, hay que llevar adelante un reglamento para que la vuelta sea posible. Se necesita generar confianza para abrir las escuelas y convencernos de que pueden volver las clases presenciales”, dijo.