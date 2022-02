Actualidad

Adele dominó la noche de los BRIT Awards 2022, llevándose a casa tres premios en la ceremonia de Londres.

El evento fue presentado por Mo Gilligan por primera vez, mientras que el espectáculo no entregó trofeos en las categorías de género. En su lugar, se sustituyeron por los campos de Artista del Año y Artista Internacional del Año.

También se añadieron cuatro nuevas categorías de género – Acto Alternativo/Rock, Acto de Hip-Hop/Grime/Rap, Acto de Baile y Acto de Pop/R’N’B – que los fans pudieron votar a través de TikTok.

Adele, Sheeran, Little Simz y Dave lideraban las nominaciones de la noche, con cuatro nominaciones cada uno. Todos los artistas mencionados estaban en la carrera por el premio al Artista del Año, junto con Sam Fender, y Adele se llevó el trofeo. También se llevó los premios al Álbum del Año y a la Canción del Año.

La ceremonia contó con actuaciones de artistas como Fender, Sheeran, Liam Gallagher, Adele, Dave, Holly Humberstone y Little Simz.

Doja Cat también iba a actuar, pero se vio obligada a cancelar su aparición después de que miembros de su equipo dieran positivo en la prueba de COVID-19.

La lista de nominaciones a los premios BRIT de este año presenta el mayor número de mujeres nominadas en más de una década. En las 13 categorías, están nominadas 18 artistas femeninas o grupos formados exclusivamente por mujeres, sólo un poco menos que las 22 artistas femeninas que fueron nominadas en 2010.

Estas son las categorías y sus ganadores :

ARTISTA DEL AÑO

Adele – GANADORA

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

GRUPO DEL AÑO

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice – GANADOR

ARTISTA EMERGENTE

Holly Humberstone – GANADORA

Bree Runway

Lola Young

CANCION DEL AÑO

A1 & J1 – ‘Latest Trends’

Adele – ‘Easy On Me’ – GANADORA

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – ‘Don’t Play’

Becky Hill and David Guetta – ‘Remember’

Central Cee – ‘Obsessed With You’

Dave – ‘Clash (featuring Stormzy)’

Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

Elton John and Dua Lipa – ‘Cold Heart’

Glass Animals – ‘Heat Waves’

Joel Corry/Raye/David Guetta – ‘Bed’

KSI – ‘Holiday’

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – ‘Wellerman’

Riton x Nightcrawlers – ‘Friday (featuring Mufasa and Hypeman)’

Tion Wayne and Russ Millions – ‘Body’

Tom Grennan – ‘Little Bit of Love’

MEJOR NUEVO ARTISTA

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz – GANADORA

Self Esteem

MASTERCARD ALBUM DEL AÑO

Adele – ’30’ – GANADORA

Dave – ‘We’re All Alone In This Together’

Ed Sheeran – ‘=’

Little Simz – ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

MEJOR ACTO DE ROCK/ALTERNATIVE

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender –GANADOR

Tom Grennan

Wolf Alice

MEJOR ACTO HIP HOP / GRIME / RAP

AJ Tracey

Central Cee

Dave – GANADOR

Ghetts

Little Simz

MEJOR ACTO DANCE

Becky Hill – GANADOR

Calvin HarrIs

Fred again…

Joel Corry

Raye

MEJOR ACTO POP / R&B

Adele

Dua Lipa – GANADORA

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

ARTISTA INTERNACIONAL

Billie Eilish – GANADORA

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

GRUPO INTERNACIONAL

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak – GANADOR

The War On Drugs

CANCION INTERNACIONAL DEL AÑO

ATB/Topic/A75 – ‘Your Love’

Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’

Ckay – ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’

Doja Cat – ‘Kiss Me More (featuring Sza)’

Galantis/Guetta/Little Mix – ‘Heartbreak Anthem’

Jonasu – ‘Black Magic’

Kid Laroi and Justin Bieber – ‘Stay’

Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’

Lil Tjay & 6lack – ‘Calling My Phone’

Måneskin – ‘I Wanna Be You Slave’

Olivia Rodrigo – ‘Good 4 U’ – GANADOR

Polo G – ‘Rapstar’

Tiësto – ‘The Business’

The Weeknd – ‘Save Your Tears’

COMPOSITOR DEL AÑO

Ed Sheeran – GANADOR

Guillermina Sanchez