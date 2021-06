Música

La banda liderada por Dave Grohl se convierte en “The Dee Gees” y lanza nuevo material tributo… a los Bee Gees.

El Record Store Day es un evento anual que desde 2008 “celebra la cultura de las tiendas de discos independientes”. El día es motivo de eventos, lanzamientos y encuentros entre fanáticos, artistas y miles de tiendas de discos independientes en todo el mundo.​ Este año se desarrolla en dos fechas: una fue el 12 de junio y la próxima será el 17 de julio, fecha para la que los Foo Fighters acaban de hacer un anuncio completamente inesperado e inédito. Para celebrar este día, lanzarán un álbum de música disco y cambiarán -momentáneamente- su nombre a The Dee Gees.

Con un posteo en sus redes -y una foto de la banda lookeada al mejor estilo de los hermanos Gibb- dieron a conocer la noticia, además de un adelanto y el nombre del disco, que se llamará “Hail Satin”. El proyecto cuenta con 10 canciones, entre ellas, cuatro versiones de los Bee Gees, una interpretación de “Shadow Dancing” de Andy Gibb, y cinco versiones en vivo e inéditas de canciones de “Medicine At Midnight”. Este es su tracklist:

“You Should Be Dancing” “Night Fever” “Tragedy” “Shadow Dancing” “More Than a Woman” “Making a Fire” “Shame Shame” “Waiting on a War” “No Son of Mine” “Cloudspotte”

No es la primera vez que los Foo Fighters coquetean con la música disco. En febrero de este año lanzaron su versión de “You Should Be Dancing” de los Bee Gees.

En cuanto al Record Store Day, el resto de los lanzamientos pueden verse en su sitio oficial, pero incluyen a Amy Winehouse, Wolf Alice, Rage Against The Machine, St. Vincent, Elastica, Lady Gaga, The Cure, Rolling Stones y AC/DC.

Rose Bouzon