Tras la medida de fuerza iniciada ayer en reclamo del pago de haberes adeudados a los choferes de colectivo, el servicio de transporte urbano de pasajeros volvió a operar hoy pero con frecuencias reducidas que irían normalizándose durante las próximas horas, a medida que las empresas vayan cumplimentando el pago de haberes.

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia se comunicó que todas las empresas de transporte urbano están operando nuevamente, aunque algunas podrían presentar frecuencias reducidas que se irán normalizando de manera progresiva.

La cartera provincial explicó que continúa con el seguimiento pertinente para garantizar la correcta prestación del servicio y la seguridad de los usuarios. Asimismo, indicó que cualquier novedad será difundida por los canales oficiales de comunicación del Ministerio.