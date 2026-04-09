En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el intendente Raúl Barot participó de una caminata y charla organizada junto a la Escuela de Educación Especial N°999, instituciones educativas, la Dirección de Discapacidad del Municipio de Los Altos y familias de niños con autismo.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el autismo y promover una mayor comprensión y aceptación en la comunidad, fortaleciendo así una sociedad más inclusiva.

Durante la jornada, se destacó la importancia de acompañar a las familias y generar espacios de contención que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, ampliando derechos y oportunidades.

El intendente Barot remarcó el compromiso del municipio en continuar impulsando políticas públicas inclusivas, que promuevan la igualdad y el respeto por la diversidad.