En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el intendente Raúl Barot participó de una caminata y charla organizada junto a la Escuela de Educación Especial N°999, instituciones educativas, la Dirección de Discapacidad del Municipio de Los Altos y familias de niños con autismo.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el autismo y promover una mayor comprensión y aceptación en la comunidad, fortaleciendo así una sociedad más inclusiva.

Durante la jornada, se destacó la importancia de acompañar a las familias y generar espacios de contención que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, ampliando derechos y oportunidades.

El intendente Barot remarcó el compromiso del municipio en continuar impulsando políticas públicas inclusivas, que promuevan la igualdad y el respeto por la diversidad.

Artículo anteriorLa Iglesia en Argentina se une al Papa en la oración por la paz en el mundo
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor