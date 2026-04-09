La Iglesia que peregrina en Argentina se une al Papa León XIV en la oración por la paz en el mundo, este sábado 11 de abril.

En este sentido, la Conferencia Episcopal Argentina hizo una invitación al Pueblo de Dios a sumarse a esta jornada para rezar por el cese de los conflictos bélicos en el mundo, especialmente en Medio Oriente.

En un comunicado emitido este miércoles 8 de abril, los Obispos argentinos indican que “durante la tradicional bendición Urbi et Orbi con ocasión del domingo de Pascua, el Papa León XIV decía: ‘Él atravesó la muerte para darnos vida y paz: «Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!» (Jn 14,27). La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. ¡Convirtámonos a esa paz de Cristo! ¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón! Por eso, invito a todos a unirnos en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí, en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril”. En el día de hoy, el Santo Padre renovó su deseo de que todos los fieles puedan unirse a él en oración clamando por la paz en el mundo”.

Respondiendo a este pedio del Santo Padre, afirman que “hacemos nuestro este llamado del Papa León invitando a todo el pueblo de Dios a la oración en momentos tan dramáticos como los actuales que vivimos. Por ello les pedimos que, de acuerdo a sus posibilidades, promuevan tanto en las acciones litúrgicas de ese día como en las comunidades y familias momentos de oración en los que se suplique al Señor el fin de los conflictos y la gracia de un diálogo auténtico entre las naciones”.

“Deseando que la paz del Resucitado alcance al mundo entero, los saludamos fraternalmente en Cristo Jesús”, concluye el mensaje de los Obispos Argentinos.

En Catamarca

En la Diócesis de Catamarca, se invita a rezar por la paz en el mundo, este sábado 11 de abril, día que coincide con el inicio de las fiestas en honor de Nuestra Madre del Valle.

En la Catedral Basílica, luego de la Bajada de la Sagrada Imagen, a las 18.00, se elevarán súplicas por esta intención, que continuará luego de la celebración de la Santa Misa de homenaje de los medios de comunicación a la Virgen, a las 20.00, extendiéndose hasta las 23.00.

También todas las comunidades se unirán al rezo por la paz.