Tras las intensas lluvias que superaron los 140 mm, el intendente de Los Altos, Raúl Barot, recorrió distintos sectores de la jurisdicción para relevar los daños ocasionados.

La crecida del Río Manantiales provocó el corte total de la Ruta Provincial N°21, mientras que personal de Energía de Catamarca SAPEM trabaja junto al municipio para restablecer el servicio eléctrico en Manantiales y Alijilán.

Además, junto a Vialidad Provincial se avanzará en la recuperación de caminos en Monte Redondo, Cuchinoque, La Bajada y Los Molles, y con el Ministerio de Desarrollo Social se realizó un relevamiento de las familias afectadas en Monte Redondo.

El intendente agradeció el acompañamiento del gobernador Raúl Jalil y el trabajo del personal municipal para asistir a los vecinos y restablecer los servicios esenciales.