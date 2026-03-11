En los primeros días de funcionamiento se emitieron alrededor de 22 mil recetas para 12 mil afiliados. El nuevo sistema permite mejorar los controles, optimizar la planificación de dispensa de medicamentos y brindar mayor comodidad a los usuarios.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizó un balance positivo de la primera semana de implementación de la receta digital, con resultados alentadores tanto para afiliados como para prestadores y para la propia institución.

En este sentido, se informó que durante los primeros días de funcionamiento se emitieron alrededor de 22 mil recetas digitales destinadas a cerca de 12 mil afiliados. En este proceso participaron cerca de mil profesionales prescriptores, quienes comenzaron a utilizar el sistema para la prescripción de medicamentos ambulatorios desde el 1° de marzo pasado.

Uno de los principales beneficios de esta herramienta es que permite a la obra social contar con información en tiempo real sobre la cantidad de recetas emitidas, los medicamentos prescriptos y los profesionales que intervienen en el proceso. Estos datos constituyen una fuente de información importante para optimizar los controles, la planificación y fortalecer la transparencia en la provisión de medicamentos.

Por su parte, para los afiliados, la receta digital representa una forma más ágil y cómoda de acceso a la medicación. Con esta modalidad, una vez que el profesional la emite, la prescripción llega como notificación a la aplicación OSEP Móvil Catamarca, desde donde puede visualizarse y utilizarse para la dispensa en las farmacias privadas. Además, el sistema permite que la receta sea enviada al afiliado por correo electrónico o a través de WhatsApp.

Es importante resaltar que los prescriptores continúan siendo los mismos profesionales que ya atendían a los afiliados de OSEP. La diferencia radica únicamente en el sistema utilizado para la prescripción, que ahora se realiza de manera digital, aportando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia al proceso. Asimismo, se recuerda que la dispensa de medicamentos de alto costo continuará con la modalidad habitual, es decir, de manera escrita en papel.

Finalmente, desde la obra social se reafirma el compromiso de continuar trabajando junto a los prestadores para seguir optimizando el funcionamiento de la herramienta. En esta línea, se tomarán las medidas necesarias para adaptarse a los cambios que pudieran requerirse, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la gestión del sistema de salud en beneficio de todos los afiliados.