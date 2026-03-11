La escalada bélica en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que Irán advirtiera que el precio del petróleo podría alcanzar los 200 dólares por barril, en medio de ataques contra buques mercantes y objetivos militares en la región.

La advertencia fue formulada por Ebrahim Zolfaqari, portavoz del comando militar iraní, quien responsabilizó a Estados Unidos por la inestabilidad regional

“Prepárense para que el petróleo alcance los 200 dólares el barril, porque el precio depende de la seguridad regional que ustedes han desestabilizado”, afirmó el funcionario.

Ataques en el Golfo y tensión en el Estrecho de Ormuz

La advertencia llegó horas después de que fuerzas iraníes abrieran fuego contra buques mercantes en el Golfo, en una zona estratégica cercana al Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Según informó la Guardia Revolucionaria de Irán, uno de los barcos atacados —un granelero con bandera de Tailandia— se incendió y debió evacuar a su tripulación. Tres personas permanecen desaparecidas y se cree que podrían haber quedado atrapadas en la sala de máquinas.

También se reportaron daños en otras embarcaciones, entre ellas un portacontenedores con bandera de Japón y un granelero registrado en Islas Marshall.

Con estos episodios, ya suman al menos 14 los buques mercantes atacados desde el inicio de la guerra, lo que profundiza la preocupación por la seguridad de las rutas energéticas globales.