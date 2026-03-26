En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, el intendente Raúl Barot encabezó la Caminata de Memoria y Reflexión en la localidad de Los Altos, acompañado por la Escuela Secundaria N°24 Anexo II, instituciones educativas y autoridades locales.

La actividad contó con una importante participación de estudiantes, docentes y directivos, en una jornada que invitó a la reflexión y reafirmó el compromiso con la memoria histórica, la democracia y los valores de Memoria, Verdad y Justicia.

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