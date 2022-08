Música

Se trata de otro video junto a la playa.

Esta vez, Lorde compartió el clip de “Ocean Feeling”, una de las canciones que forman parte de su nuevo álbum “Solar Power”.

La cantante codirigió el video junto a Joel Kefali.

Lorde ya había revelado los videos de los temas “Solar Power”, “Mood Ring”, “Fallen Fruit”, “Leader of a New Regime”, “Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)” y “The Path”.