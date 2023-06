Las consolas portátiles vuelven a estar de moda, parecía que nadie se acordaba ya de la Play Station Portátil, de la Game Boy o de la DS de Nintendo. Pero, lanzamientos como la Nintendo Switch han vuelto a colocar a las consolas portátil en el top de videoconsolas porque son muy prácticas. De hecho, cada vez más gente juega en su propio smartphone precisamente por esta comodidad de la que hablamos. Pero, desde este 22 de mayo de 2023 a los anteriores les ha salido un competidor: la consola portátil Logitech G Cloud Gaming Handheld.

Logitech G, la marca gaming de Logitech, ha creado una videoconsola portátil con la que podrás jugar en remoto y en la nube con servicios como Xbox Game Pass o GeForce Now. Y, lo que hace diferente a esta nueva consola es que no apuesta por la potencia como otras, sino, precisamente, por estos servicios en la nube, convirtiéndose este en su punto fuerte.

También destaca su ergonomía, tiene el tamaño perfecto para sujetarla con las dos manos de forma cómoda, para llegar a todos los botones y para no cansarse sosteniéndola. Pero, no podemos dejarnos algo que ha sorprendido de verdad a los usuarios, más allá de su servicios o diseño: la pantalla Full HD, sin necesidad de muchas pulgadas (siete). Tiene también un buen contraste y tasa de refresco (60 herzios). Se ve muy bien y no olvides que es una consola con Android, así que tienes varias opciones de configuración de colores para que elijas la que más te gusta.

Logitech G Cloud Gaming, nueva consola portátil Amazon

La conectividad de esta consola te dejará también sin palabras: USB, bluetooth 5.1 y wifi de dos bandas. Y, recuerda, lo mejor de tener la nube en la palma mano para jugar es que tienes disponibles cientos de títulos AAA, hasta 1080p y 60 fotogramas por segundo sin necesidad de descargas ni actualizaciones de hardware. Solo necesitarás una conexión wifi y tus suscripciones gaming de la nube.

