Diácono Ramón Leandro Roldán

La ceremonia de consagración será este viernes 27 a las 20.00 en la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle.

A horas de su consagración sacerdotal, y luego de haber vivido el retiro de orden en Tucumán, el diácono Ramón Leandro Roldán nos brindó un breve testimonio que compartimos con ustedes.

– ¿Cómo descubriste que Dios te llamaba al sacerdocio?

– Me di cuenta que el Señor me llamaba para este camino de especial consagración a través del Sacerdocio, en un momento en el que vivía la fe en mi parroquia, ayudando en la catequesis, cantando en las misas. Más allá de que tenía una vida como todo joven, porque trabajaba y tenía mis cosas, sentía que el Señor me pedía más, que aún no me había realizado.

– ¿Te acordás de algo puntual que te haya impulsado en esa búsqueda?

En esos días de luchas y búsquedas, me encuentro de casualidad con mi párroco, que en ese momento era el padre Salvador Armengol Acevedo, quien en un diálogo fugaz me dice: ‘¿Qué esperás para entregarle los huesos al Señor?’. En ese momento me reí y no dije nada. Después me preguntaba qué querían decir esas palabras. Eso fue como una de las señales que Dios me puso para impulsarme y emprender este camino.

– ¿Qué te movilizó para responder con este sí tan generoso?

– Lo primero que me movilizó para dar el Sí al Señor es el hecho de sentirme amado por Él, y desde allí me pide que lo siga y lo sirva como su Pastor, para que también otros puedan tener la experiencia de conocer y creer en su amor y misericordia.

– ¿Quiénes te ayudaron en ese discernimiento?

– Durante todo este tiempo mi familia ha sido importante y fundamental en el discernimiento. Me apoyaron desde el principio, y en los momentos complicados y difíciles estuvieron a mi lado. También hubo sacerdotes que con sus palabras y testimonio me han ayudado para elegir y optar por esta linda vocación de seguirlo al Señor.

– ¿Qué pasos debemos dar o fortalecer para ser una verdadera Iglesia sinodal?

– En estos tiempos de muchos cambios, complejos, es necesario que podamos seguir fortaleciéndonos para ser una Iglesia más abierta y cercana a las realidades de nuestros pueblos. Ser una Iglesia que a la manera de Nuestro Señor Jesucristo, tenga más apertura hacia el caído, el abatido, al hermano que llega pidiendo paz y luz en medio de sus oscuridades.

Ramón Leandro realizó sus estudios en el Seminario Mayor Nuestra Señora de la Merced y San José de la Arquidiócesis de Tucumán y fue ordenado diácono el 24 de marzo de este año.

También estudió y se recibió de profesor de Música, ejerció la docencia y formó parte de la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

La ceremonia

La ceremonia de consagración se llevará a cabo este viernes 27 de octubre a las 20.00, en la Catedral Basílica y Santuario del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora del Valle, durante la Santa Misa, presidida el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč, con transmisión a través de las redes sociales de la Catedral y el Obispado.

Primeras Misas

Sábado 28

11.30 Monasterio Inmaculada del Valle de las Monjas Dominicas.

Domingo 29

10.00 Parroquia Santa Rosa de Lima, Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.

20.00 Parroquia Santa Rosa de Lima, departamento Capital.