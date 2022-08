EDGARDO MACEDO

“Entendimos que teníamos que hacer un cambio, teniendo en cuenta cuál fue la performance de Vélez en el último Torneo Anual, donde no se pudo lograr el objetivo y el rendimiento que pretendíamos. Esto no significa que todo fue responsabilidad del cuerpo técnico anterior, pero teníamos que hacer un cambio de aire”, le dijo a El Esquiú Play el presidente de Vélez, Edgardo Macedo.

“Nos empezamos a preparar con la meta de lograr el objetivo que es ser campeón, Vélez tiene una gran historia y hace 30 años que no logra un campeonato y creo que ha llegado el tiempo de concretarlo”, agregó Macedo.

Fuente: El Chasqui Digital