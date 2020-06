Lizy Tagliani rompió en llanto tras confirmar que tiene coronavirus: "Me siento responsable de que alguien se haya contagiado por mí"

19 junio, 2020 14:58

Tras confirmar que tiene COVID-19, Lizy Tagliani no pudo contener la angustian al pensar que puso en riesgo a otras personas.

Este viernes, y mediante las redes sociales, Lizy Tagliani confirmó que tiene coronavirus. La conductora se puso en cuarentena y se sometió al análisis luego que uno de los productores de su programa “El precio justo” diera positivo en el test.

Luego de la confirmación, Lizy Tagliani habló con el noticiero del mediodía de Telefe y no pudo contener la emoción al hablar al respecto: “Solo fui a hacer el precio justo, en mi barrio no salí a dar una vuelta, quiero llevar tranquilidad a mis vecinos. Al salir a trabajar sabía que estaba expuesta y me cuidé mucho”, comenzó diciendo.

A pesar de querer llevar tranquilidad, la conductora expresó que era inevitable angustiarse porque ella se siente bien sin síntomas “el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante. Sobre todo para mí; a mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie”.

