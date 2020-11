Música

La semana pasada, Liam Gallagher había advertido que se venía un anuncio importante y “celestial” este lunes. Durante el fin de semana, circularon muchos videos de personas que circulaban por la vera del río Támesis y que vieron pasar al menor de los Gallagher arriba de un barco con su banda cantando “Greed soul”. ¿Campaña de marketing? Bueno, el anuncio tenía que ver con eso, finalmente.

Liam Gallagher casually floating down the River Thames in London tonight pic.twitter.com/ikQ6BgmU8M — Mainly Oasis (@mainlyoasis) November 6, 2020

No habrá reencuentro de Oasis como algunos imaginaban en las redes. “Down by the River Thames” será un show por streaming que se transmitirá en exclusiva a través de MelodyVR el próximo 5 de diciembre.

I’m performing a one off celestial live performance for you to stream, ‘Down By The River Thames’, on 5th Dec 2020. I’m performing tracks from my 2 number 1 solo albums & some stone cold Oasis classics, some of which you haven’t heard for a long, long time. C’mon you know. LG x pic.twitter.com/yDlojWPWR4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 9, 2020

“Haré una presentación celestial en vivo para ustedes por streaming, ‘Down By The River Thames’, el 5 de diciembre del 2020. Voy a tocar temas de mis dos álbumes solista y algunos clásicos de Oasis que no me me escuchan cantar hace un tiempo”, comentó Liam a través de su cuenta de Twitter.

Así será el show que veremos a comienzos de diciembre:

DOWN BY THE RIVER THAMES. DECEMBER 5th https://t.co/HXxrjIOj1I pic.twitter.com/vWr7bqEwwZ — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 10, 2020