Música

Liam Gallagher se convertirá en abuelo con tan sólo 52 años. La hija mayor del músico, Molly Moorish, anunció Instagram que está esperando su primer hijo con su novio, el futbolista Nathaniel Phillips. La modelo compartió una serie de fotografías con el texto “temporada de volumen”.

“No puedo esperar, los amo mucho a ambos”, respondió su pareja. También su hermano Gene Gallagher reaccionó al anuncio publicando una serie de emojis de corazones.

Molly nació en marzo de 1998 y es fruto del romance de Liam con la cantante Lisa Moorish. Durante muchos años, Molly estuvo distanciada de su padre, pero en 2018 se reconciliaron. Liam incluso le dedicó la canción “Now That I’ve Found You”.

En X, una fan escribió: “Liam va a ser el abuelo más genial de todos los tiempos”. Liam le respondió: “Diles algo que no sepan”.

Tell them something they don’t know

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 15, 2025