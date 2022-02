Música

Con el lanzamiento del primer single ‘Everything’s Electric’, Liam Gallagher aumenta la expectativa por su tercer álbum de estudio ‘C’MON YOU KNOW’ , que esta anunciado para salir el 27 de mayo.

Liam debutará en vivo con el tema en el escenario de los BRIT Awards el martes 8 de febrero. Es sólo un anticipo de lo que está por venir este año, incluyendo los mayores espectáculos en vivo para el verano, dos en Knebworth Park, que se agotaron rápidamente.

C’MON YOU KNOW’ parece que será el tercer álbum de estudio consecutivo de Liam en debutar en el número 1 de las listas del Reino Unido.

‘Everything’s Electric’ es también la colaboración más interesante de 2022. Fue escrita por Dave Grohl (que también toca la batería en el tema) con el productor Greg Kurstin, ganador de varios premios Grammy e Ivor Novello. Liam Gallagher y Dave Grohl se conocieron hace muchos años, cuando Foo Fighters estuvo de gira con Oasis. Desde entonces ha habido una admiración mutua y en los últimos años ha aumentado la expectación por una posible colaboración.

Im gonna be preforming my new single Everything’s Electric at the Brit awards this year and I’d appreciate it if you stopped what you were doing and tuned in cheers 🥂 LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 21, 2022