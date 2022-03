RECLAMO CONTRA OSEP

Alrededor de las 8.00 habitantes de la localidad de Chumbicha cortaron la ruta nacional 38, en un reclamo de pacientes dializados en contra de la OSEP.

Pasadas las 11 horas, se levantó el corte sobre la ruta nacional 38 en el ingreso a Chumbicha, departamento Capayán. No obtuvieron respuestas de la Obra Social de los Empleados Públicos ni de otras autoridades. La verdad es que las personas que estaban reclamando, muchos de ellos pacientes dializados, ya no soportaban las más de tres horas de corte de ruta. Prometieron volver mañana si es que en lo que queda del día no obtienen una comunicación satisfactoria.

La medida obedece a un llamado de atención a la obra social de los empleados públicos y un incumplimiento preocupante para con las personas que deben realizarse diálisis en sanatorios de la Capital.

“El reclamo es para OSEP respecto de una demora en el pago del traslado de pacientes dializados en la ciudad Capital. OSEP le debe a los afiliados 7 meses. Los afiliados tienen un contrato con el remis, o sea que quien les debe a los remiseros son los afiliados; y la mayoría son jubilados con sueldos de 30 mil pesos”, se quejó Sandra, hija de una mujer que se hace diálisis tres veces por semana. También afirmaron que otras personas, también pacientes de diálisis, deben trasladarse en colectivo al no tener la contención de la OSEP.

