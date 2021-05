Música

Se llamará “Gold-Diggers Sound” y estará disponible a partir del 23 de julio.

Leon Bridges vuelve a la escena con dos grandes noticias: en primer lugar, la fecha de estreno de su nuevo disco, “Gold-Diggers Sound”, el 23 de julio; y en segundo lugar, el lanzamiento de su single “Motorbike”, que vino acompañado por un videoclip dirigido nada más y nada menos que por Anderson .Paak.

Inspirado por los fugitivos Bonnie y Clyde, se lo ve a Leon junto a su pareja en románticas escenas cotidianas, asaltando un bar y regalándose armas como regalo de aniversario.

Se trata del tercer disco del músico estadounidense y lo integran once canciones, que incluyen y colaboraciones de artistas como Robert Glasper, Ink y Terrace Martin. “Con inmensa alegría, un gran sentido de propósito y, a veces, con dudas, trabajé en estas once canciones, pero el disco realmente se unió cuando me sumergí en @golddiggersla, convirtiéndolo en mi hogar, mi escape y el centro de mi mundo creativo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este es el tracklist de Gold-Diggers Sound

Born Again [ft. Robert Glasper]

Motorbike

Steam

Why Don’t You Touch Me

Magnolias

Gold-Diggers (Junior’s Fanfare)

Details

Sho Nuff

Sweeter [ft. Terrace Martin]

Don’t Worry [ft. Ink]

Blue Mesas

¡Mirá el video de “Motorbike” acá!

Rose Bouzon