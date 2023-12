Música

En sus memorias de 2020, Let Love Rule, el cantante de Fly Away reveló que una mujer se coló en su cama cuando era adolescente y empezó a tocarlo sin permiso.

Durante una entrevista con la revista Esquire, se le preguntó al cantante de 59 años si considera la interacción como una agresión sexual.

“Fue una experiencia y una lección. No todo tiene que ser tan….No digo que no haya cosas que merezcan ser abordadas -quizás alguien diría que debería haberse abordado y que así fue, lo que sea-, pero fue el momento que fue. Viví y aprendí. No quedé traumatizado”.

En un breve pasaje de las memorias, Kravitz contó que sus padres recurrieron a una amiga de la familia para que lo cuidara mientras ellos salían de viaje. Una noche, la niñera tenía unos amigos en casa, así que él se retiró a su dormitorio; sin embargo, pronto entró una mujer y se metió en su cama.

Escribió en el libro que el incidente afectó a su forma de ver el sexo y las relaciones. “No me interesaba convencer o coaccionar a las mujeres”, afirma. “Yo mismo había sido coaccionado y no me gustaba”.

El intérprete de American Woman contó al medio que gran parte de su acercamiento al sexo se formó en el instituto y que nunca fue algo que persiguiera agresivamente.

“Me motivaba más el amor”, explicó. “Recuerdo que a las chicas siempre les gustaban los chicos malos. Y era como, si tengo que actuar como ellos para tener una novia – no era mi estilo.”